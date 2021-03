"On n'est pas des terroristes" : à Laval, plus de 200 teufeurs manifestent pour défendre les "rave party"

Plus de 200 teufeurs et huit camions avec la sono à fond défilent ce samedi 6 mars dans les rues du centre-ville de Laval. Sur une banderole, on peut lire par exemple : "Les caissons résonneront toujours plus fort que la répression". Ces manifestants sont là pour soutenir les organisateurs de ce qu'ils appellent "la Maskarade".

"La Maskarade", c'est cette rave party qui a eu lieu à Lieuron, en Ille et Vilaine avec plus de 2.000 personnes au Nouvel an. Depuis, neuf personnes ont été mises en examen dans cette affaire, notamment pour mise en danger d'autrui. C'est injuste selon ces teufeurs à Laval.

On n'est pas des terroristes mais des artistes

Max, dans le cortège, est donc là pour défendre les free party. "On met une pression hallucinante aujourd'hui sur la jeunesse. Lorsqu'ils veulent exprimer un peu de liberté et aller danser en free party, ils sont traités comme des terroristes", explique le jeune homme.

Dans le cortège, soutien total aux organisateurs de la "Maskarade", cette rave-party organisé à Lieuron au Nouvel an. © Radio France - Aurore Richard

"L'électro, c'est un mouvement culturel, il a des grands noms de la musique à l'international mais quand cela se passe dans des zones isolées, dans des prairies, au fin fond des forêts où on est obligés de se cacher, et bien, c'est tout de suite la répression sur les organisateurs", regrette Max.