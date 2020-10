"On n'est pas seules" : au Blanc, un groupe de parole pour aider les victimes de violences conjugales

Mis en place dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales il y a un an, un dispositif de suivi psychologique et un groupe de parole est proposé à des victimes de violences conjugales au Centre social du Blanc. Une aide indispensable pour se reconstruire. Témoignages.

"Il faut prendre la parole". Olivia Jan le martèle. "La première étape pour s'en sortir, c'est d'en parler à quelqu'un", explique la présidente de l'association Nous Toutes 36. Victime de violences conjugales à plusieurs reprises au cours de sa vie, elle a décidé de prendre la parole pour aider d'autres femmes à s'en sortir.

"Avec les coups de mon premier compagnon, il a fallu que je parte parce que j'avais peur qu'il me tue", raconte Olivia Jan. Avec son deuxième compagnon, pas de coups, mais de la violence verbale et psychologique. "Un jour, quelqu'un dans la rue m'a dit que j'avais l'air triste, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça et je m'en suis séparée. Et puis le dernier homme, j'ai voulu m'en séparer quand les violences psychologiques ont touché mes enfants, et c'est là que les violences physiques ont commencé", poursuit-elle.

Un groupe de parole depuis un an au Blanc

Parler pour se reconstruire. La première étape d'un long chemin pour s'en sortir. Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, un dispositif de soutien a été mis en place il y a un an au Centre social du Blanc, financé notamment par l'association Solidarité accueil et par l'État. Il s'agit d'un suivi par psychologue et d'un groupe de parole, toutes les deux semaines.

D'être suivie et de faire partie du groupe de parole, ça m'a permis d'avancer. Et aujourd'hui, je vis.

Le dispositif est reconduit jusqu'en décembre. Et il devrait l'être pour l'année prochaine, car il a déjà permis d'aider 10 victimes entre 20 et 76 ans. C'est le cas de cette berrichonne, frappée par son ex-mari pendant plus de 20 ans, qui témoigne anonymement. "Plusieurs fois, j'ai voulu le quitter. Mais il revenait en disant qu'il ne recommencerait plus, que c'était de ma faute... Je ne voyais pas d'issue, je me disais que peut-être la solution serait de me pendre. Et un jour, j'ai eu le déclic et je me suis dit "non, je veux vivre"", raconte-t-elle.

"Quand je suis partie, j'ai voulu comprendre. J'ai commencé à participer au groupe de parole, et c'est formidable de pouvoir échanger avec d'autres personnes. On n'est pas seules, et il n'y a pas de sujets tabous. On se reconstruit, nous toutes, on se soutient", poursuit-elle. "D'être suivie et de faire partie du groupe de parole, ça m'a permis d'avancer. Et aujourd'hui, j'ai pu refaire ma vie. Aujourd'hui, je vis".

Victime de violences conjugales pendant plus de 20 ans, cette berrichonne témoigne anonymement. Copier

"S'il y a des femmes qui sont victimes, ou qui l'ont été, n'hésitez pas à avoir un suivi psychologique. Si à l'époque, quand j'avais 20 ans, j'avais accepté d'avoir un suivi psychologique, je pense que je n'aurais pas reproduit plusieurs fois le même schéma avec le même genre de personnes violentes", insiste Olivia Jan. "Aujourd'hui, maintenant que je suis suivie, je sais que ça n'arrivera plus".

Olivia Jan, présidente de Nous Toutes 36, raconte les violences qu'elle a subi à plusieurs reprises dans sa vie. Copier

Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez trouver de l'aide en appelant le 39.19.