Guerre en Ukraine : "On n'imagine pas ce qui se passe sur place" selon Nicolas Tacussel, de Smile for Ukraine

Nicolas Tacussel a créé à Nîmes l'ONG Smile for Ukraine. Il revient tout juste d'Ukraine où il vient de livrer des médicaments et du matériel paramédical aux membres de son association. Il était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce vendredi matin.

"On n'imagine pas ce qui ce passe en Ukraine." Nicolas Tacussel n'a dormi que quelques heures depuis son retour en France. Le Nîmois qui a fondé l'ONG Smile for Ukraine s'est rendu sur place pour livrer les produits de la collecte réalisée par le Secours Populaire du Gard avec le soutien de France Bleu Gard Lozère.

"Ça été très compliqué de rentrer en France. Je suis resté bloqué en Ukraine lundi parce qu'une fois que j'avais déposé le matériel au sud-ouest du pays, je devais récupérer ma belle famille, la sœur de ma femme et ses enfants. Le problème, c'est qu'à cause des embouteillages monstrueux, des gens qui fuient, ça été compliqué. Depuis que je suis parti, j'ai dû dormir huit heures. En plus, je dormais dans ma voiture et il fait -10 et -15 degrés. J'avais complètement oublié !"

"Les produits que vous avez donnés servent déjà sur place."

Nicolas Tacussel, qui devait partir seul, avec une voiture, s'est finalement rendu avec une camionnette en Ukraine, tant la collecte a été importante. "Entre le moment où je suis parti et le moment où le matériel a été livré, il s'est passé quatre jours. C'est un exploit. Ce qui a permis ça, c'est qu'on avait défini précisément ce dont on avait besoin. Depuis 2014, on est présent en Ukraine, on a des connexions à l'intérieur du pays. Tout le monde s'est mobilisé. Par exemple, il y a des civils qui ont été attaqués à Irpin au nord ouest de Kiev, ils n'ont pas de médicaments. J'ai reçu une demande de l'organisation paramédicale qui est sur place et on a pu les fournir. La solidarité des Français me touche parce que depuis 2014, on s'est souvent sentis très seuls. On disait des choses, on ne nous croyait pas à cause de la propagande de Poutine. Nos volontaires étaient même persécutés par moment."

Le début d'une longue tragédie

Aujourd'hui, Nicolas Tacussel est prêt à repartir. Il précise que les dons financiers sont importants pour permettre de monter ces missions. "D'autant dit-il qu'on n'est qu'au début du conflit. Je pense que c'est le début d'une longue tragédie."

_Et de préciser: "Les Ukrainiens partent parce qu_'ils n'ont pas le choix, mais tous veulent rentrer parce que, disent-ils, le pays aura besoin d'eux. Le pays ne pourra se reconstruire."