Nancy, France

Ils vont plus que doubler par rapport à l'an dernier. 100.000 PV de stationnement seront dressés cette année à Nancy, contre un peu plus de 40.000 en 2017. La mairie qui fait désormais appel à une société privée, veut décourager les fraudeurs. "La norme pour le nombre de places payantes c'est entre 100 et 200.000, explique Thierry Coulom, adjoint au maire en charge du stationnement. Le minimum c'est autant de places payantes que de PV par mois, donc 8000 (places payantes) x 12, ça fait 96.000", détaille t-il.

Depuis le 1er janvier, la ville de Nancy sous-traite ce service. Avec un avantage considérable selon Thierry Coulom : "qu'ils mettent ou non des contraventions ces agents assermentés sont payés la même somme". En parallèle, les policiers municipaux de la brigade du cadre de vie dressent également des PV. Au total ce sont une douzaine de personnes qui tournent chaque jour. Elles contrôlent environ la moitié des 8.000 places disponibles en surface. "On ne fait pas encore 4.000 contrôles par jour donc qu'on ne vienne pas me dire que Nancy fait du matraquage", relativise l'élu. "La ville était très en retard sur ce sujet", conclut-il.