Nancy : 9000 paquets cadeaux distribués aux ainés pour Noël

9000 " boîtes de douceur " pour les nancéiens de 68 ans et plus, en guise de cadeaux de Noël. Avec cette opération la ville, la métropole et destination Nancy veulent marquer leur solidarité envers les seniors.

Un geste de solidarité

" Dans le contexte actuel, on se doit d'être solidaire et d'avoir un geste vis-à-vis de nos ainés. Nous touchons 9000 personnes, parfois isolées, c'était important d'apporter cette touche de douceur " estime Muriel Colombo, 3eme adjointe au maire et déléguée chargée des aînés.

Préparation des colis de noël par la ville de Nancy © Radio France - Léo Limon

Au menu de ces paquets de Noël, de fameuses bergamotes de Nancy, du chocolat, ou encore des biscuits. Des gourmandises fournies par des commerçants et producteurs locaux.

Une volonté de jouer la carte du locale, affichée par le maire Mathieu Klein : " Nous voulions montrer que les artisans et les producteurs locaux étaient au rendez-vous. Nancy et la Lorraine ont des ressources, pour accompagner les nancéiens dans ces moments difficile. Cela montre à ceux qui veulent s'intéresser à la production local, que c'est possible et que c'est de qualité. "

Ce dispositif, monté en trois mois, aura coûté au total 100 000 euros. Les employés de destination Nancy travaillent d'arrache-pied au centre Prouvé pour emballer les paquets.