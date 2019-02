Nancy : Acte XII des « gilets jaunes » sous tension

Nancy, France

Acte XII des « gilets jaunes » tendu ce samedi après-midi à Nancy. Plusieurs centaines de manifestants ont battu le pavé, beaucoup pour dénoncer les violences policières. La préfecture, sans donner de chiffre exact, dénombre moins d'un millier de manifestants. Certains Gilets jaunes et l'AFP parlent d'au moins 2 000 personnes.

Tirs de projectiles contre gaz lacrymogènes

Le cortège est parti de la place Carnot, où plus de 500 personnes se sont élancées. D'autres manifestants ont ensuite grossi les rangs. Beaucoup brandissaient des pancartes dénonçant les violences policières, ou portaient de faux bandages à l'œil ou sur la tête en soutien aux blessés lors des manifestations.

Faux bandages en soutien aux "gueules cassées" du mouvement pour ce Gilet jaune. © Radio France - Mélanie Juvé

Les face-à-face tendus avec les forces de l'ordre se sont multipliés, notamment près de la préfecture à l'angle de la rue Maurice Barrès et Pierre Fourier, dans le secteur de la gare ou place Charles III. Certains « gilets jaunes » ont lancé des cailloux et pétards comme projectiles, et les forces de l'ordre ont répliqué plusieurs fois par des tirs de gaz lacrymogènes.

Une barrière anti-émeute installée près de la place Stan © Radio France - Mélanie Juvé

#GiletsJaunes tirs de gaz lacrymogènes près de la place Stanislas à #Nancypic.twitter.com/5SIijg4cuM — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) February 2, 2019

Charge des forces de l'ordre et tirs de lacrymogène près de la gare. © Radio France - Mélanie Juvé

Des commerces ont fermé le rideau et confiné leurs clients un moment, comme le centre commercial Saint-Sébastien ou des boutiques rue Saint-Jean. Un jeu du chat et de la souris entre manifestants et forces de l'ordre dans les rues de la cité ducale qui a duré environ 5h.

Des face-à-face parfois lointains, mais tendus comme dans la rue Saint-Jean. © Radio France - Mélanie Juvé

#Nancy : après le secteur de la gare, les manifestants descendent la rue Saint-Jean, jeu du chat et la souris avec les forces de l'ordre #Acte12#GiletsJaunespic.twitter.com/EnOt0QE0wl — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) February 2, 2019

12 interpellations

Au total, 12 personnes ont été interpellées et sont entendues ce samedi soir à l'hôtel de police de Nancy. Il n'y a pas eu de blessés selon la préfecture. Plusieurs poubelles ont été éventrées dans les rues, et des manifestants ont tenté d'ériger des barricades avec des barrières de chantier dans le secteur de la gare, mais il n'y a pas eu de dégradations selon la préfecture. Ailleurs en Meurthe-et-Moselle, les « gilets jaunes » se sont notamment rassemblés à Frouard, Langres, Baccarat, Lexy et Longuyon.