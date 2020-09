Nancy : André Humbert est un centenaire heureux

Alors que l'Alsace était sous occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale, André Humbert fuit son département du Bas-Rhin pour rejoindre Nancy. C'est dans la cité ducale qu'il n'a plus jamais quittée qu'André Humbert souffle ce mercredi 30 septembre ses 100 ans. Un grand âge qu'il doit en grande partie à sa volonté de rester actif dans sa vie professionnelle et en dehors : "J'ai pris ma retraite à 64 ans mais j'ai continué à représenter mon entreprise à travers le monde jusqu'à 76 ans". Après des études de droit à Nancy, André Humbert intègre la fameuse Blanchisserie Pierrette à Malzéville qui passe ensuite sous pavillon américain avec Elis. Une entreprise dans laquelle il fera toute sa carrière :"Je suis arrivé comme commercial avant de finir par avoir la responsabilité des sites du Grand Est". Une ascension qu'il doit à ses compétences mais aussi à ses qualités humaines : "Avant d'être des salariés, je travaillais avant tout avec des hommes dont les parcours de vie étaient tous différents. Pour réussir à fédérer, il faut aussi en tenir compte. La relation humaine était aussi importante que le travail en lui-même".

Du ski à 85 ans

Une personnalité, une sagesse et une générosité qui ont amené André Humbert à s'impliquer auprès du Lions Club et de la Ligue contre le cancer, avec le souci permanent de se tourner vers les autres. Cet altruisme est encore aujourd'hui une source d'énergie pour le néo-centenaire :"Quand on peut, il faut aider". Un cœur gros comme ça au sens propre et au sens figuré :"Pour moi, il est normal d'être comme je suis à mon âge. J'ai toujours aimé marcher en montagne et faire du ski, j'en ai encore fait pour la dernière fois à 85 ans". Sports et bonnes tables ne sont pas incompatibles pour notre centenaire nancéien :"j'aime bien aller au restaurant et bien manger mais sans excès, tout comme boire un bon verre de vin le soir."La lecture agrémente également ses journées :" Je lis principalement des quotidiens, des magazines, cela me permet de me tenir informé." Une curiosité qui n'est pas prête de s’éteindre.