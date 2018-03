Nancy, France

Certains pharmaciens à Nancy estiment la vaccination contre la grippe difficile à mettre en place en officine, alors que le gouvernement a annoncé ce lundi vouloir la généraliser dès 2019 en pharmacie. A savoir que cette mesure ne concernera pas tous les adultes : seront exclus les femmes enceintes et les primo-vaccinants, c'est-à-dire les personnes se faisant vacciner pour la première fois.

"Je ne suis pas certain que ce soit à nous de le faire"

"Je ne vois pas l'intérêt, aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour se faire vacciner en France, estime le gérant d'une pharmacie à Nancy. J'ai trois infirmiers en face de l'officine, je ne vais pas m'amuser à leur piquer leur boulot, car ils ont aussi besoin de ça pour leur équilibre économique." Ce responsable ne souhaite pas vacciner de toute façon car son local en arrière-boutique destiné aux soins orthopédiques n'est pas assez grand. Un avis partagé par un autre de ses confrères : "Je ne suis pas certain que ce soit à nous de le faire. Le risque est qu'on empiète sur les activités des médecins et infirmiers." Pour ce professionnel comme d'autres qui ont souhaité garder l'anonymat, se pose aussi la question du coût des installations et des mises aux normes mais aussi la responsabilité du pharmacien en cas d'incident.

"Il faut un matériel adéquat en cas de problème, de malaise ou de réaction allergique par exemple. Se pose la question de la responsabilité pénale en cas d'incident important : nous ne sommes pas médecins, nous n'avons pas le droit d'injecter certains produits en cas d'urgence ou de prodiguer certains soins." — Un pharmacien à Nancy

Cette généralisation voulue par le gouvernement fait suite à une expérimentation positive dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Entre octobre et fin janvier, 155 944 personnes ont été vaccinées contre la grippe en pharmacie dans ces régions-tests, soit quatre fois plus que l'objectif initial, selon l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (Uspo).