Réforme des retraites : comment l'intersyndicale sécurise-t-elle le cortège à Nancy ?

Jets de projectiles d'un côté, gaz lacrymogènes de l'autre. Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, de plus en plus d'actes de violence sont constatés. À Nancy par exemple, onze personnes ont été interpellées jeudi dernier après s'en être pris aux forces de l'ordre. La plupart du temps, ces actes sont commis par des individus extérieurs au cortège syndical. "Il n'y a pas de violence dans les manifestations syndicales", assure Julien Hézard, secrétaire général de la CGT en Meurthe-et-Moselle.

Un service d'ordre pour sécuriser le cortège

À chaque mobilisation contre la réforme des retraites, entre 10.000 et 20.000 manifestants descendent dans les rues de Nancy. "À Force Ouvrière, notre service d'ordre est composé d'une dizaine de personnes, explique Frédéric Nicolas, secrétaire général de FO en Meurthe-et-Moselle. Ils ont un brassard sécurité pour qu'on les reconnaisse et ils filtrent notamment les éléments qui voudraient perturber le cortège."

Pour se dissocier des 200 à 300 casseurs qui souhaiteraient se greffer dans le cortège nancéien, les services d'ordre des syndicats jouent un rôle primordial. "On les laisse partir devant et on garde une distance de sécurité pour éviter que nos camarades se fassent gazer ou soient victimes d'une charge policière", précise Julien Hézard de la CGT. "On laisse un cordon de sécurité devant pour ne pas être associé à ses casseurs", ajoute Frédéric Nicolas.

