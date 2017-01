À Nancy, des associations pro-loup sont déboutées par la justice

Le tribunal administratif de Nancy déboute ce mardi 10 janvier plusieurs associations de défense du loup qui réclamaient l'annulation des arrêtés préfectoraux permettant de tirer sur le prédateur de plusieurs communes en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Six associations de protection de la nature, pro-loup, réclamaient à la justice administrative de Nancy l'annulation des arrêtés préfectoraux permettant de tirer sur l'animal sur le territoire de plusieurs communes en Meurthe-et-Moselle, dans le Saintois, et dans la plaine des Vosges. Ce mardi 10 janvier, le tribunal a débouté les associations, estimant que les menaces contre les troupeaux de moutons sont suffisamment sérieuses. Selon les services de l'État, plus de 530 animaux ont été tués par un loup ces deux dernières années dans les deux départements lorrains, accablant de nombreux éleveurs de la région.

Il existe des solutions de protection de troupeaux selon les associations

Sur l'antenne de France Bleu, au micro de Laurent Watrin, le président de l'association ASPA, Association de Secours et de Placement des Animaux dans les Vosges, Bernard Simonet, défend que "la meilleure solution reste la protection des troupeaux." Il explique que pour les associations, ce qui est important c'est de "pouvoir travailler avec les éleveurs sans s'enguirlander pour trouver des solutions". Les associations de protection de la nature demande que l'État finance à 100 % les mesures de protection des troupeaux et finance des aides bergers pour soutenir les éleveurs, pour l'installation et l'entretien de ces protections. "Aucune mesure n'est fiable, "selon Bernard Simonet, "mais en les combinant on peut trouver un bon système." Le président de l'ASPA dans les Vosges ajoute encore que "tous doivent travailler ensemble, État, éleveurs et associations, mais le dialogue n'est pas facile".