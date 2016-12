A Nancy des bus et tramways en grève les 24 et 31 décembre

Le trafic des bus et tramways de l'agglomération de Nancy va être à nouveau perturbé les samedis 24 et 31 décembre. Tous les syndicats appellent à la mobilisation pour dénoncer un plan social qui prévoit la suppression de 43 postes. Il n'y a déjà eu aucun trafic le week-end de la Saint-Nicolas.

Usagers des transports en commun, il faut prendre ses dispositions ! Un mouvement de grève est annoncé à la Transdev, la société de transports en commun de l'agglomération de Nancy les samedi 24 et 31 décembre. Tous les syndicats de l'entreprise appellent à la mobilisation pour dénoncer de mauvaises conditions de travail et surtout un plan social qui prévoit la suppression de 43 postes. Lors du week-end de la Saint-Nicolas début décembre, il n'y a eu aucun bus et tramways en raison déjà d'un mouvement social.

Quel trafic ce samedi 24 décembre ?

Les prévisions de trafic pour ce samedi 24 décembre sont d'ores et déjà disponibles sur le site du réseau Stan : sur la ligne 1 du tramway, prévoyez un tram toutes les 15 minutes de 5h30 à 19h, les derniers départs depuis les terminus sont prévus à 19h. Pour les autres lignes, prévoir des horaires d'un dimanche avec les derniers départs des terminus au plus tard à 19h. Aucun service pour la ligne 19 et la navette CHU. Un fonctionnement normal pour Taxistan et Mobistan.