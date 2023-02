Nancy : Des chercheurs veulent recontacter les bénéficiaires d'un programme de lutte contre l'obésité de 2012

Il y a de plus en plus de Français obèses. Et l'augmentation est particulièrement forte chez les jeunes (les 18-24 ans) ! C'est le résultat d'une étude de l'Inserm publiée en début de semaine. Les scientifiques savent que l'adolescence est une période-clef concernant le surpoids et l'obésité. C'est justement là-dessus que portent une étude des chercheurs du CHRU de Nancy. Entre 2012 et 2015, ils ont proposé un programme de nutrition et d'activité physique à 1 400 collégiens et lycéens vosgiens en surpoids. Aujourd'hui, les chercheurs souhaitent retrouver les bénéficiaires du programme, devenus jeunes adultes.

Le docteur Abdou Omorou est médecin en santé publique, c'est l'un des chercheurs qui a réalisé l'étude. Et il l'explique : le but du programme était notamment de compenser les inégalités sociales entre adolescents favorisés et défavorisés face au surpoids et à l'obésité. "Nous avons été frappé de constater, dès le début de l'étude un effet quasi linéaire entre le milieu social des adolescents et leur corpulence", raconte-t-il. Le programme a donc permis aux collégiens et lycéens de perdre du poids, mais il a surtout eu un effet sur les plus défavorisés. "Il y a eu une vraie correction des inégalités sociales."

Si les chercheurs souhaitent recontacter les anciens bénéficiaires, c'est pour voir les traces éventuelles que le programme a laissé sur leur santé. Car l'adolescence est très importante pour prendre de bonnes habitudes, notamment en termes d'alimentation et de lutte contre la sédentarité. "Je passe un appel à ces personnes", déclare Abdou Omorou, "Nous souhaitons d'abord prendre de vos nouvelles. Et ensuite, éventuellement, vous faire passer des examens et même, si vous le souhaitez, vous faire bénéficier d'un second programme." Si les bénéficiaires veulent se manifester, ils peuvent contacter le CHRU sur les réseaux sociaux. Ou bien écrire à l'adresse : pralimapcineco@chru-nancy.fr.