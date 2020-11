Nancy : Des chèvres lorraines à la place des singes du parc de la Pépinière

Il va falloir trouver un nouveau lieu de vie pour les macaques et les daims de la Pépinière : la ville de Nancy a adopté, le 2 novembre dernier, une délibération visant à ne plus accueillir d'animaux non-domestiques au sein de son espace animalier. C'était l'une des promesses de campagne de Mathieu Klein, le nouveau maire socialiste de la cité ducale. "Le temps des pumas, des ours et des chimpanzés s’achève. C’est tant mieux !" se réjouit Dahman Richter, le conseiller municipal en charge du droit et du bien-être animal. Autrefois le parc accueillait également un lion et des fennecs.

Un conservatoire d'espèces locales

Une convention a été signé avec la fondation 30 Millions d'amis pour placer les pensionnaires actuels du parc nancéien "au sein de structures pouvant assurer leurs besoins physiologiques, leur bien-être et aptes à garantir la sécurité et la santé des personnes". Les macaques pourraient notamment rejoindre un refuge en Belgique.

Ils seront remplacés par des espèces domestiques locales, des poules de Meuse et des chèvres lorraines, précise l'élu. Quant aux 65 paons de la Pépinière, ils continueront à déambuler en toute liberté dans les 21 hectares du parc.