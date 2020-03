Coronavirus : des restaurateurs offrent des plateaux repas aux soignants du CHU de Nancy

Laurent Poirson est chef d’entreprise à Nancy. Il s’est dit très touché par l’investissement des personnels soignants pour faire face à l’afflux de malades du Coronavirus. Son idée était donc de les soulager au moins dans un domaine qui nous est propre à tous : l’alimentation d’où l’appel à ses amis sur les réseaux sociaux.

"J’ai un ami médecin qui travaille au CHRU de Nancy et il m’a expliqué que la difficulté pour lui et pour tous ses collègues qui travaillent à l’hôpital, c’était de trouver des magasins ouverts tard le soir lorsqu’il quittait le boulot. Il n’y a rien d’ouvert, aucun moyen donc de trouver ne serait-ce qu’une baguette. Et je me suis dit que le moins que l’on puisse faire, hé bien c’est de les aider à trouver de quoi manger. J’ai donc lancé un appel à mes amis restaurateurs. Deux m’ont répondu aussitôt et m’ont fait savoir qu’ils étaient prêts à se lancer dans la fabrication de plateaux repas. Moi je ne suis qu’un intermédiaire, ce sont eux qu’il faut saluer ».

Une cinquantaine de plateaux repas livrés tous les jours

Parmi ces restaurateurs qui ont répondu favorablement à l’appel : Tony Vigilanti, gérant du restaurant « Little Italy » à Nancy, propriétaire d’un distributeur de pizza à proximité du CHRU de Brabois. Il se dit prêt à livrer des pizzas tous les jours à l’hôpital. Paul Conte a également répondu par un grand « Oui ». Gérant du restaurant « Le Vivier » à Nancy, il se propose de concocter des plateaux repas tous les jours « j’ai été très touché par la situation des soignants, j’ai donc appelé mes fournisseurs dont beaucoup ont accepté de m’aider et de me donner des produits. Avec mon fils, mon chef cuisinier, et moi, nous allons cuisiner une cinquantaine de plateaux repas tous les jours et les livrer à l’hôpital central et celui de Brabois. Ce sera simple, entrée-plat-dessert ».

Mais à son tour, Paul Conte lance lui aussi un appel. Il a notamment besoin de plateaux pour servir les repas. Une cagnotte est également en ligne pour tous ceux qui souhaiteraient aider financièrement l’initiative car pour l’instant elle ne repose que sur les épaules des restaurateurs volontaires. Les repas livrés seront quant à eux gratuits pour les soignants.

Vous trouverez tous les contacts nécessaires sur le site internet du restaurant « Le Vivier » à Nancy ou en appelant directement le restaurateur Paul Conte au 06 24 32 75 69