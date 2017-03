Nancy : il prépare un repas de chef chez vous !

Après les grandes villes, la formule du "chef à domicile" fait son apparition, timidement, en Lorraine. Rencontre avec un jeune chef nancéien, Benjamin Gerlei, qui vient chez vous avec ses ustensiles et ses produits frais.

Il n'y a pas de hasard. Lorsqu'on entre dans l'appartement de Benjamin Gerlei, à Nancy, on se retrouve directement dans sa cuisine. Ce matin-là, le jeune chef de 28 ans prépare un crumble aux pommes. Il doit livrer six plateaux repas à une entreprise. Mais son activité principale, c'est "chef à domicile". Benjamin Gerlei a sauté le pas, il y a un an. Après avoir travaillé pendant plus de dix ans chez des restaurateurs, il a créé son auto-entreprise, "Les Bons Moments de Benjamin" et propose de venir chez vous mitonner un déjeuner de famille ou un dîner en amoureux ou entre copains. Toujours avec des produits frais et de saison.

"Ca sent très bon !"

"J'arrive, il me faut une heure de mise en place avant de passer à table. Pendant ce temps, les gens continuent de vivre leur vie et au moment où c'est prêt, ils sont détendus. Ils apprécient vraiment les moments chez eux". Mignon de veau aux morilles avec écrasé de vitelottes et légumes glacés, thon rouge grillé à l'orange et au sésame avec son risotto aux légumes verts, délice de chocolat gelée de vin rouge et biscuit aux noisettes : Benjamin Gerlei entame souvent la préparation de ses menus chez lui et met la dernière touche chez ses hôtes. "Les sauces sont terminées chez le client, la cuisson des viandes aussi et ça dégage vraiment de bons moments. Les convives se laissent aller et me disent : "ça sent très bon !" Ils sont intéressés, viennent souvent observer mes faits et gestes en cuisine et ça crée des conversations." Quant à les laisser mettre la main à la pâte, pas question !

Ce n'est pas un cours de cuisine, c'est moi qui viens faire ma cuisine chez eux. Je veux bien leur montrer mais en aucun cas, je ne les laisserai préparer ce qu'ils vont déguster"

Un menu coûte entre 45 et 60€, sans les vins. Benjamin Gerlei s'adapte à toutes les cuisines, même les plus petites. Tout juste vous empruntera-t-il une cuillère en bois ! Partage-t-il les repas avec ses hôtes ? Réponse catégorique. "Non ! On me l'a déjà proposé à plusieurs reprises. Au restaurant, le cuisinier ne vient pas s'asseoir et manger avec vous. Je pars du même principe. C'est vraiment le restaurant qui se déplace chez le client." Consolez-vous : vous réussirez à lui offrir le café !