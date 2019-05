Nancy : ils ont sauvé la vie d'un de leurs coéquipiers victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match de basket

Nancy, France

"Ils m'ont sauvé la vie" : un large sourire aux lèvres, Hamza, 19 ans, joueur de l'AS Haut du Lièvre Nancy, n'est pas avare de mots pour dire tout le bien qu'il pense de ses deux anges gardiens, Tom et Hamza, deux autres joueurs de basket qui lui ont sauvé la vie en ce mois d'avril dernier lors d'une rencontre entre les clubs de Ludres et celui du Haut du Lièvre. Mais sur les faits précis, Hamza ne se souvient de rien "Moi je ne me souviens de rien, c'est comme si on m'avait mis en off. Tom et Adam m'ont sauvé la vie, je leur serai toujours reconnaissant. Je reviens de loin. Pour l'instant je subi encore des examens mais tout a l'air d'aller bien et je suis content d'être ici aujourd'hui pour leur dire encore merci".

J'aurai agi ainsi avec n'importe qui, Adam, l'un des sauveteurs

Adam, lui se souvient très bien de ce moment où il voit tomber son copain en plein match "Quand j'ai vu Hamza s'effondrer et ne plus respirer, je n'ai pas hésité une seule seconde, avec l'aide de Tom, un joueur de l'équipe adverse, on l'a mis en PLS (position latérale de sécurité) et on a commencé les massages cardiaques. C'était de la folie autour de nous, certains criaient, d'autres pleuraient et nous on continuait les massages et le bouche à bouche car on ne disposait d'aucun matériel. On a alors demandé de nous apporter un défibrillateur qu'on a appliqué sur Hamza. Entre temps, quelqu'un a appelé les pompiers mais dès leur arrivée, Hamza s'est remis à respirer. Ils l'ont ensuite pris en charge. J'ai revu Hamza quelques jours plus tard à l'hôpital, et on s'est sauté dans les bras l'un l'autre, il m'a remercié. J'aurai agi ainsi avec n'importe qui, je connaissais les gestes de premiers secours parce que j'ai été pendant deux ans pompier volontaire à la caserne de Vandoeuvre".

Hamza et Adam posent avec l'équipe de Ludres © Radio France - Mohand Chibani

Des gestes qui sauvent

Henry Sourin le président du club de basket du Haut du Lièvre ne cache pas sa fierté d'avoir au sein de ses effectifs un jeune comme Adam "On a eu très peur, on n'est passé tout près de la catastrophe. Heureusement qu'on avait ces deux jeunes joueurs qui avaient des dispositions pour le sauvetage. _On voit que ces gestes (de premiers secours) sont nécessaires et on devrait tous s'y mettre_."