Nancy : la "nostalgie" déjà pour les commerçants qui s'apprêtent à quitter le grand village de Saint-Nicolas

C'est le premier des huit marchés de Saint-Nicolas de Nancy à baisser le rideau : le grand village, place Charles III, ferme ses portes vendredi 30 décembre à 17h. "On est toujours assez contents que ça se termine puisque c'est une période où on est présents plus de 10 heures par jour dans le chalet", confie Ben qui tient le stand de la Confiserie des Hautes-Vosges. "Il y a un peu de fatigue mais à côté de ça, quand tout est fini, on a rapidement un petit sentiment de nostalgie !"

Quant au bilan de ce marché, Ben évoque une "très bonne fréquentation. Je ne me plains jamais, c'était une très belle édition !" Même écho et même sourire pour sa voisine, Karine, qui brasse vigoureusement le fromage à fondue : "Ça a bien marché. Cette année, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup de familles, les grands-parents, les parents, les enfants. Je pense que les gens ont plaisir à se retrouver normalement". Autrement dit, sans le (désormais oublié) passe sanitaire.

Bouillottes et matriochkas

En cet hiver placé sous le signe de la sobriété énergétique, les visiteurs du village ont aussi visiblement misé sur une valeur sûre : la bouillotte ! Des bouillottes peluches, remplies de grains de blé ou de lavande qui restituent très bien la chaleur. "Les bouillottes reviennent vraiment à la mode cette année", constate Kévin, perruque folle sur la tête. "La bouillotte est une bonne alternative au chauffage", ajoute-t-il.

Olga, elle, a eu quelques doutes sur la fréquentation de son chalet de poupées russes, les matriochkas, dans le contexte de guerre en Ukraine. Mais elle a rapidement été rassurée : "Je m'attendais à de mauvais commentaires mais au contraire, j'ai eu beaucoup d'encouragements en disant que la tradition et la culture, c'est une chose et la politique, c'est autre chose". A l'image de Xavier, qui vend des salaisons de l'Ardèche, tous ou presque reviendront fin 2023 : "A l'année prochaine, avec grand plaisir !"

Les autres villages de Saint-Nicolas à Nancy vous attendent jusqu'à samedi 31 décembre, notamment le village gourmand place Vaudémont. La grande roue (place de la Carrière) et la patinoire (place Simone Veil) restent en place, elles, jusqu'au 2 janvier.