Nancy : la Patrouille de France a survolé le CHRU de Nancy pour rendre hommage aux soignants

Comme annoncé, les 8 avions de la Patrouille de France sont passés à 11h06 précisément au dessus de l'hôpîtal de Brabois, sur les hauteurs de Vandoeuvre. Malgré un ciel gris, les appareils de la patrouille étaient nettement visibles grâce au panache de fumées tricolores laissé derrière eux. Au sol, plusieurs dizaines de blouses blanches ont applaudi le spectacle. Eric, ambulancier, téléphone à la main n'a pas raté une miette du tableau "c'est franchement beau et c'est émouvant. Je remercie les pilotes de la Patrouille de France qui nous offre un spectacle magique".

Masques sur le nez et vêtue de leur blouse blanche, Marie et Christine, elles ont juste eu le temps de quitter leur service pendant quelques minutes pour saluer le passage des avions "Fort heureusement, ils étaient pile à l'heure, comme nous au boulot finalement. C'est vraiment sympa et pour une fois qu'on a de la considération pour nous, ça nous fait plaisir".

Hommage de la nation aux soignants

Cette tournée de la Patrouille de France a pour objectif d'afficher le soutien de la nation au monde de la santé, une attention louable aux yeux de Bernard Dupont, le directeur général du CHRU de Nancy qui emploie quelques 12 000 salariés "Je suis épaté par le monde présent aujourd'hui pour saluer la Patrouille de France qui représente tout le pays. On les remerciera pour ce geste que nous n'avions pas du tout sollicité, c'est vraiment sympa de leur part".

Les personnels du CHRU attendent le passage de la Patrouille de France © Radio France - Mohand Chibani

Au plus fort de la crise, les services réanimation du CHRU de Nancy ont accueilli jusqu'à 960 cas graves de patients atteints du Covid-19