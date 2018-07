Nancy, France

À Nancy, la place de la gare, anciennement place Thiers, s'appelle désormais place Simone Veil. L'inauguration s'est tenue mardi 17 juillet, en présence d'un des fils de l'ancienne académicienne, ministre de la Santé, rescapée de la Shoah, morte il y a un an et qui a fait son entrée au Panthéon le 1er juillet dernier.

Lors de l'inauguration de la place Simone Veil, à Nancy, le 17 juillet 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Un nouveau monument devant la gare

Il y a 16 ans, Simone Veil avait elle-même inauguré la place des Justes (la première du nom en France, NDLR), à quelques centaines de mètres de là. Le maire Laurent Hénart veut faire de cette nouvelle place Veil un symbole fort, avec une grande nouveauté : une oeuvre d'art, un monument dédié à l'Europe et à la paix y sera installé l'an prochain. Un appel à projets sera lancé à la rentrée pour une installation "dans 12 à 18 mois".

Panneaux installés place Simone Veil, à Nancy, en juillet 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Neuf millions de personnes place Simone Veil

Simone Veil sera bien entourée ici. C'est l'endroit le plus fréquenté de Nancy après la place Stanislas : neuf millions de voyageurs passent par là chaque année. Une nouvelle page s'ouvre sur cette place remodelée par des travaux, se réjouit le maire Laurent Hénart : "On a voulu une place vivante. La leçon de Simone Veil c'est la vie, donc il fallait une place en effervescence, où les gens se croisent, où les gens passent. Et c'est tout l'objet de la rénovation de cette place, c'est de la rendre beaucoup plus chaleureuse, animée, conviviale."

Mes parents auraient été extraordinairement fiers du baptême de cette place au nom de maman."

Jean, l'un des fils de Simone Veil, à Nancy, le 17 juillet 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Jean, l'un des fils de Simone Veil, se souvient de son enfance chez ses grands-parents paternels à Blâmont et à Nancy : "Mes parents auraient été extraordinairement fiers du baptême de cette place au nom de maman. Une partie de ma famille est nancéienne. Je venais beaucoup à la gare quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, parce que la tradition le dimanche c'était d'aller au restaurant juste en face de la gare. Je suis très fier de cette place magnifique."

Le lieu n'a pas été choisi au hasard donc, tout comme la date, le 17 juillet, en mémoire du 17 juillet 1942, marqué par la rafle du Vél d'Hiv. Moins de deux ans plus tard, Simone Veil était déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau.

Le nouveau nom de cette place avait été choisi en conseil municipal il y a un an.