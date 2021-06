Nancy : la place Saint-Epvre fermée à la circulation ce mercredi soir pour cause de match France-Portugal

La place Saint-Epvre de Nancy compte de nombreux bars et cafés

La circulation sera fermée ce mercredi soir place Saint-Epvre à Nancy. En cause : le match de l'Euro Portugal-France. Mesure prise par la Ville de Nancy "afin d'éviter un conflit d'usages entre les piétons et les automobilistes sur cet espace accueillant des cafetiers et des bars", précise-t-elle dans un communiqué.

Circulation coupée de 20h40 à 2h du matin au plus tard. Des déviations, encadrées par la police municipale et la police nationale, seront mises en place aux abords de la place Saint-Epvre.

Les déviations mises en place :

- en provenance de la place de la Carrière : déviation par la Grande Rue puis par la rue Callot,

- en provenance de la rue Gustave Simon : déviation par la rue Stanislas,

- en provenance de la rue Saint-Dizier : déviation par la rue Gambetta.



Les riverains du secteur fermé à la circulation pourront rejoindre leur domicile, sur demande auprès de la police présente sur place.