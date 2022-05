Nancy : le club d'aviron cherche 20.000 euros pour réparer ses bateaux endommagés dans un accident

Coup dur pour le SNN Aviron de Nancy : sept des bateaux de compétitions du club ont été gravement endommagés dans un accident, le 13 mai dernier. En chemin pour les championnats de France scolaires et universitaires à Brive-La-Gaillarde (Corrèze), le minibus et la remorque du club sont percutés par un semi-remorque. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais plusieurs bateaux du club, ainsi que ceux du club de Mittersheim et de Metz, sont cassés.

Certains sont désormais inutilisables. Problème : les réparer ou les remplacer coûte extrêmement cher. "Un bateau à huit (places) coûte aux alentours de 40.000 euros. On a deux bateaux de quatre places, et un de huit places, qui sont cassés", déplore Léo Ronchard, éducateur et entraîneur au club.

Un appel aux dons en ligne

Le SNN Aviron attend désormais le passage de l'expert assureur, pour savoir à quelle hauteur il est couvert. Mais "on estime déjà que le coût des dégâts s'élève à 80.000 euros, et qu'on aura 20.000 euros à mettre de notre poche", compte Léo Ronchard.

Certains des bateaux sont très endommagés. © Radio France - Ninnog Louis

Une grosse somme pour le club, qui aura du mal à faire face seul, et qui lance donc un appel aux dons en ligne. "Si le public veut nous aider à continuer à accueillir et former les jeunes, et à aller en compétition, ce serait très apprécié". La cagnotte est disponible sur le site du SNN Aviron de Nancy, et sur les réseaux sociaux du club.

En attendant, la solidarité joue à plein. "Le club de Vesoul nous a prêté des bateaux pour une compétition début juin. On a aussi reçu beaucoup de propositions d'aide et de soutien de toute la France. Ca fait chaud au cœur", conclut Léo Ronchard.