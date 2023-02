Nancy : le Grand Hôtel de la Reine deviendra un établissement 5 étoiles en 2026

Les premiers travaux de transformation du Grand Hôtel de la Reine à Nancy en établissement 5 étoiles vont commencer en fin d'année. Le calendrier a été présenté ce mercredi par la Ville de Nancy, propriétaire de l'hôtel, et la Société Grand Hôtel de Nancy (SGHN), gestionnaire des lieux. Ce sera le premier 5 étoiles de Meurthe-et-Moselle.

Le chantier à l'extérieur et à l'intérieur du prestigieux bâtiment de la place Stanislas et du bâtiment Lyautey, situé juste derrière, va s'échelonner sur trois ans. A la charge de la ville : les travaux sur les fondations, de ravalement, de structure, de plancher pour 6,5 millions d'euros HT. La SGNH supportera quant à elle, au cours de l'année 2025, les travaux intérieurs pour un montant qu'elle n'a pas souhaité communiquer.

Un spa accessible à tous

A terme en 2026 : une soixantaine de chambres - contre une cinquantaine aujourd'hui - des salles de séminaires et un spa accessible à tous, y compris aux personnes non clientes de l'hôtel. Son aménagement, initialement prévu en sous-sol, se fera finalement en rez-de-chaussée du bâtiment Lyautey pour bénéficier de la lumière naturelle et d'un accès indépendant.

Les travaux porteront sur le bâtiment historique de l'hôtel, place Stanislas, mais aussi sur le bâtiment Lyautey rue Sainte-Catherine © Radio France - Isabelle Baudriller

Le projet, lancé en 2015 , a été retardé par des contraintes techniques et des problèmes d'amiante dans l'immeuble Lyautey mais le désamiantage est quasi-terminé, assure la mairie. Il a aussi été revu par la nouvelle municipalité qui conserve deux niveaux du bâtiment Lyautey pour y développer des activités tertiaires. Au yeux du maire Mathieu Klein, l'accord trouvé avec la Société Grand Hôtel de Nancy est un projet "économiquement réaliste qui permet maintenant enfin de passer à une phase opérationnelle."

Associer histoire et modernité

Certes, pendant quelques temps, il va falloir jongler entre les travaux et l'accueil de la clientèle et "ça va être chaud et rock'n roll !" concède le gérant du Grand Hôtel de la Reine. Mais le résultat sera "magnifique" assure tout sourire Charles Simpson. "On part d'une base absolument superbe, vous avez une place incroyable. Ce bâtiment fait partie de la place et nous, on s'inscrit dans cette histoire avec l'idée d'associer l'histoire et la modernité." Objectif ? Devenir un lieu de destination à part entière, un "lieu choisi de par nos équipements" insiste Charles Simpson.

Lors de la signature de l'accord entre le maire Mathieu Klein et le gérant de l'hôtel Charles Simpson © Radio France - Isabelle Baudriller

"Disposer d'un établissement 5 étoiles sur la place Stanislas, c'est déjà se mettre à la hauteur du patrimoine extraordinaire dont nous avons le privilège de bénéficier ici", ajoute le maire Mathieu Klein. "Un 5 étoiles répond aussi à cet objectif d'attirer une clientèle haut-de-gamme, internationale ou française, une clientèle touristique ou d'affaires. Pour Nancy, c'est un facteur d'attractivité supplémentaire qui va nous permettre de rayonner partout en France et dans le monde."

Un hôtel qui appartient à la Ville et donc aux Nancéiens : il restera accessible au grand public lors des Journées du patrimoine. Même chose pour les équipements : spa, salles de séminaires et salle des petits déjeuners.