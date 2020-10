Nancy : le portrait du journaliste algérien Khaled Drareni place Stanislas

Nancy est la cinquième ville en France à afficher le portrait du journaliste algérien au poing levé. Après Paris, Bordeaux, Lyon et Clermont-Ferrand, une photographie de Khaled Drareni a été déployée sur la façade de l’hôtel de ville de Nancy, place Stanislas en présence de Harlem Désir. Le journaliste indépendant a été condamné à deux ans de prison pour avoir simplement fait son travail.

Pour Christophe Deloire, le président de Reporter sans frontière, « le pouvoir algérien, contrairement à ses prétentions, est très sensible à son image internationale. En interne, il prétend avoir initié une ouverture de l'Algérie. C'est tout le contraire qui est en train de se passer.

Khaled Drareni est en prison simplement parce qu'il a fait son métier de journaliste, qu'il a couvert des manifestations populaires et pacifiques. Il est en prison parce que c'est un journaliste brillant. C'est un journaliste indépendant qui n'a pas cédé aux intimidations policières ou au harcèlement judiciaire, ni aux tentatives de corruption».

Et le président de RSF de poursuivre : «cet esprit d'indépendance, cet esprit libre, ça déplaît franchement aux autorités algériennes qui ont voulu en faire un exemple et qui, en réalité, en ont fait un symbole. Le nom de Khaled Drareni est en train de devenir l'un des symboles de la liberté de la presse dans le monde. C'est la défense des principes de liberté pour lesquels il est en détention. Ces principes là sont défendus».

Harlèm Désir, qui fait partie du comité de soutien du journaliste algérien un saluer un , « très grand journaliste. Je crois qu'il mérite notre soutien, cette banderole, l'engagement de la Ville pour la démocratie avec un maire qui a voulu par la même, alerter aussi les autorités algériennes, envoyer un signal sur le plan international. Khaled Drareni travaillait non seulement pour une presse libre et indépendante en Algérie, qui est un pays proche, qui est un pays ami, mais il était aussi journaliste à TV5 Monde. C'est aussi une certaine conception de l'universalisme que de dire que chaque fois que l'on peut se mobiliser pour défendre un combattant de la liberté et un journaliste, dans un moment où on a tant besoin d'information de qualité, il faut le faire».

L’ancien représentant de l’OSCE pour la liberté des médias et ancien créateur de SOS racisme de poursuivre « On parle souvent des fausses informations, des fake news et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est un moment où, justement, on a besoin d'avoir des journalistes indépendants, libres et qui font du travail de qualité. Et donc, en défendant, Khaled Drareni, on fait en sorte qu'il puisse sortir de prison mais on défend aussi, d'une façon générale, la liberté de la presse et tous les journalistes qui sont persécutés».

Pour le maire de Nancy, Mathieu Klein, c’est un symbole : « Nancy est une ville qui fait de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion, des valeurs fondatrices et fondamentales, nous sommes ainsi fidèles à l'idéal républicain, à l'idéal démocratique que Nancy défend et a toujours défendu. Et si nous pouvons, à travers la voix que nous donnons, aider des combats en France ou dans le monde, à être mieux portés, mieux entendu, mieux accompagnés. Je crois que nous faisons oeuvre utile. C'est aussi le rôle d'une municipalité de sensibiliser, aux côtés de Reporters sans frontières, dont je salue le travail à travers le monde entier aujourd'hui pour défendre la liberté de la presse. C'est aussi le rôle d'une municipalité de faire écho à cet engagement qui est un engagement profondément démocratique».