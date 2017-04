Les nancéiens consultés pour améliorer le marché central

Ce vendredi 28 et samedi 29 avril, des animations sont organisées au marché central de Nancy pour attirer le public et parler de son évolution. La mairie et les commerçants du Marché Central lancent une concertation publique pour améliorer l'offre et les services proposés de la structure.

Au Marché central de Nancy des agents de la mairie, armés de tablettes, questionnent les passants. Ce vendredi 28 et samedi 29 avril des stands d'animations, dégustation ou encore cours de cuisine, sont installés sur le marché. Ces animations servent à attirer le public pour parler de l'évolution du marché. La mairie et l'associations des commerçants du Marché Central, entres autres, veulent savoir ce que les clients pensent du marché pour améliorer l'offre et les services proposés par les commerçants via une concertation publique.

Les produits au marché souvent considérés comme "chers" mais "de qualité"

La première question posée par les agents de la maire est la suivante : quelles sont les problèmes rencontrés lors de votre venue au marché ? Pour Bénédicte, une habituée du marché central, il faut "baisser les prix car c'est cher" répond-elle directement. Mais pour d'autres, ces prix sont justifiés car "ce sont des produits frais donc forcément c’est plus cher" explique Sylvie, une passante. Pour elle, c'est une question de choix de consommation et ajoute que le choix des produits n'est "pas à plaindre" car il est "divers" dans ce marché.

Le marché est "tristounet"

Pour certains nancéien, la nécessité est de dynamiser le marché. Comme Nicole qui trouve que le marché est "tristounet par rapport à ce qu'il y avait avant [la rénovation du marché en 2003]" explique-t-elle. Elle ajoute :

Je trouve que ça fait un peu grand magasin et non pas marché. Ça manque de présentation et d’animation. C’"est souvent vide [...] et ça manque de peps" Nicole - habituée du marché central

Un peu plus loin, Marc est aussi de cet avis. Ce nancéien pense qu'il faut faire plus "d'animations comme des ateliers cuisines et aider les gens à cuisiner avec des produits d’ici" propose-t-il. Il ajoute que "ce qui tue le marché central [ce sont] les parkings qui ne sont pas gratuits et donc l’accessibilité est difficile".

La mairie de Nancy réalise donc une étude pour définir quelles évolutions sont possibles sur le marché. Nicolas Mollet, développeur de centre-ville pour la commune, fait partie des personnes chargées de la concertation publique :

Les habitudes de consommation évoluent notamment [en ce qui concerne] les horaires d’ouverture, les produits, la présence du bio et des circuits courts, la qualité et le prix aussi. On étudie un petit peu tout ces aspects pour voir quelles opérations nous pourrions mener pour satisfaire la clientèle tout en tenant compte de l’avis des commerçants." Nicolas Mollet

Il est possible de participer à cette réflexion autour du marché central en remplissant un questionnaire en ligne sur le site de la ville de Nancy. Les conclusions de cette concertation publique seront rendues à la mi-mai.