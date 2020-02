Nancy : les plafonds de la cité judiciaire prennent l'eau

Une nouvelle cité judiciaire verra bel et bien le jour sur le site d'Alstom à Nancy en 2025 mais d'ici là, il faudra faire avec les malfaçons de ce vieux bâtiment construit dans les années 80 et qui a déjà tant défrayé la chronique. Dernier épisode en date : l'effondrement d'une partie des faux plafonds du rez-de-chaussée, à proximité du tribunal des prud'hommes.

Les canalisations traversent les plafonds © Radio France - Mohand Chibani

"Comme d'habitude, c'est une canalisation des eaux pluviales qui a rompu" explique Maurice Schreyer, délégué régional du syndicat CFDT Justice. "Ce n'est ni la première, ni la dernière fuite d'eau que l'on connaitra dans ces locaux, et la direction actuelle du tribunal n'y est pour rien, elle fait tout son possible pour effectuer les travaux nécessaires au bon fonctionnement des locaux mais franchement on se demande si on va pouvoir tenir jusqu'en 2025. En tout cas, personne ne regrettera ce bâtiment !".

La photo des plafonds effondrés circulent sur internet et amuse les avocats, en plein mouvement de contestation contre la réforme des retraites. "On ne pourra pas dire que c'est la faute des avocats cette fois" réagit l'un d'eux sur les réseaux sociaux. "Je m'y perds, c'est la réforme des retraites ou la réforme de la Justice qui prend l'eau ?" s'amuse cet autre avocat de Lyon.

La cité judiciaire de Nancy a été coinstruite dans les années 80 © Radio France - Mohand Chibani

Environ 350 personnes travaillent à la cité judiciaire de Nancy.