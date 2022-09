Après un été marqué par les incendies, le 128e congrès national des sapeurs-pompiers s'ouvre à Nancy

C'est du jamais vu depuis 1993 à Nancy, lors du passage de la 100e édition, et depuis 2000 dans le Grand Est, lors du congrès organisé à Strasbourg. Ce mercredi, le congrès national des sapeurs pompiers fait son grand retour au parc des expositions de Vandœuvre-lès-Nancy. Avec énormément de monde attendu sur place, environ 2 200 exposants selon les organisateurs.

Des enjeux importants

Les organisateurs préviennent même qu'à l'intérieur, la jauge maximale de 35 à 40 000 personnes pourrait être atteinte. Les délégations de 80 départements sont attendues, de même que des Belges, Luxembourgeois et Allemands, habitués à la coopération avec les sapeurs-pompiers lorrains.

Après un été dévastateur en France, marqué par la destruction par les incendies de plus de 60 000 hectares de forêt, les sapeurs-pompiers ont beaucoup de choses à se dire et pourront partager un retour d'expérience pour mieux anticiper ce type d'épisode à l'avenir.

Les pompiers pourront également partager les innovations à l'étude un peu partout en France. "Il y a 3-4 Sdis du sud qui expérimentent ensemble un Bla Bla Sdis pour déplacer tout le monde. Donc on pourrait récupérer ce type de dispositif", explique le Colonel Jérôme Petitpoisson, patron du Sdis 54 et co-président du comité d'organisation du congrès.

Mais la Meurthe-et-Moselle aussi pourrait aider les collègues : "On travaille avec l'Université de Lorraine sur un exosquelette, pour donner la capacité aux sapeurs-pompiers d'aller plus fort, plus vite et plus loin."

Recruter du personnel

L'objectif également du congrès est de toucher le grand public. De 50 à 60 000 visiteurs sont attendus jusqu'à ce samedi à Nancy. Avec des activités autour du vélo, du football et du golf. Le jardin éphémère de la place Stanislas s'organise autour d'un thème plein de symbole : le feu. Les sapeurs-pompiers vont également consacrer un hall entier à la formation de citoyens engagés, en espérant susciter des vocations à l'avenir.

"Il n'y a pas de crise de la vocation, mais il y a une crise de la disponibilité des sapeurs-pompiers", explique le Colonel Jérôme Petitpoisson. Après cet été compliqué, ce congrès permettra peut-être d'améliorer la disponibilité de tous : "Il faut travailler notamment avec les employeurs. Dans certaines communes rurales, 80% des effectifs sont volontaires. Il faut donc voir comment pouvoir libérer un salarié en cas d'urgence."

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pourra peut-être s'entretenir de ce sujet. Lui qui est attendu sur place ce vendredi. Date à laquelle sera également organisé le retour du fameux bal populaire Place de la Carrière.

En pratique : le congrès se déroule du mercredi 21 au samedi 24 septembre. L'accès est gratuit pour le grand public qui peut entrer à partir de midi mercredi, de 11h jeudi et vendredi et 9h samedi. Fermeture des portes du parc des expositions à 19h. Plus d'informations sur le site internet du congrès.