Nancy : près de 200 manifestants pour soutenir les jeunes menacés d'expulsion

Près de 200 personnes se sont rassemblées ce samedi place Stanislas à Nancy pour soutenir Sanoussi Diallo et des jeunes sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. La mobilisation était organisée par plusieurs collectifs et associations.

Une mobilisation pour Sanoussi Diallo et les dizaines de jeunes sous le coup d'une obligation de quitter le territoire (OQTF). Arrivé en France mineur, ils sont menacés d'expulsion une fois devenu majeure. Les associations dénoncent une politique gouvernementale visant à bloquer l'obtention d'une titre de séjour. Alors que ces jeunes ont un travail ou une formation selon les associations.

Les collectifs de soutien aux jeunes dénoncent la politique de la préfecture © Radio France - Léo Limon

Organisée par le Réseau d'Education Sans Frontières (RESF), et différents comités de soutien comme ceux pour Sanoussi Diallo ou le jeune Mamadou de Lunéville, la manifestation a rassemblé près de 200 personnes sur la place Stanislas à Nancy.

De nombreux jeunes sous le coup d'une OQTF étaient présents © Radio France - Léo Limon

Une large mobilisation parce que ces situations ne sont pas isolées. "En France on ne veut plus d'immigrés, on veut désespérer toute immigration et du coup on fait en sorte que les jeunes ne peuvent plus s'intégrer, désespère Brigitte Delacourt de RESF. En Meurthe-et-Moselle, ils sont une soixantaine à attendre un titre de séjour ou à avoir une OQTF. En juin, 50 jeunes seront majeurs. Il va se passer la même chose."