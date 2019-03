Nancy : quand les Lorrains se tournent vers la voyance

Nancy, France

10 millions de Français consulteraient un régulièrement voyant pour connaître leur avenir ! En plein mouvement des gilets jaunes, certains peuvent se tourner vers cette pratique ancestrale. A Nancy, le festival national de voyance se tient jusqu'au 9 mars.

"La voyance peut apporter du réconfort". Cartes du tarot, belote et pendule sur sa table derrière un paravent, Gaïa, est une voyante marseillaise : _"Je me rends compte que part rapport à 20 ans en arrière, les gens sont plus malheureu_x. Des métiers qui n'existent plus, qui ont disparu, on est en plein bouleversement et des gens sont sur le carreau."

On vient chez nous pour être réconforté par rapport à des situations qui n'évoluent pas, des blocages. C'est le quotidien de beaucoup de gens. — Gaïa, voyante marseillaise

Les questions autour de l'argent font partie des préoccupations de beaucoup de clients. "Au niveau de la gente masculine, il y a plus de monde, raconte Marie-Hélène Exertier, exerçant en Savoie et organisatrice du festival. Il y a des jeunes qui viennent maintenant et cela touche tous les domaines. C'est très positif."

L'avenir de la France dans les cartes ?

"Je crois aux cartes oui ! C'est fascinant et mystérieux à la fois." Véronique et sa sœur viennent pour en savoir plus sur leur avenir... mais aussi celui de la France ! En plein mouvement des gilets jaunes, les gens peuvent se tourner plus facilement vers la voyance estiment-elles : "La population est complètement paumée en ce moment, les gens sont bouleversés, beaucoup de révolte." De là à poser une question sur le contexte social ? "Complètement ! par exemple, l'avenir de la France, où va-t-on ? Vers qui se tourner ? C'est réconfortant d'essayer d'avoir des réponses avec un voyant." répond Véronique.

Voyant, mais pas psychologue

Les quatre voyants et voyantes du festival dissocient leur activité de la psychologie par exemple. "Quand il y a des histoires lourdes, je renvoie vers des psychologues par exemple, explique Mickaël Frédéric, voyant installé à Laxou. Il travaille notamment avec la numérologie et la date de naissance. Je dis simplement ce que je ressens, les visions que j'ai. Je peux essayer de faire prendre du recul sur des situations douloureuses, mais je ne vais pas au-delà, ce n'est pas de mon ressort".

Au total près de 100 000 spécialistes exercent en France.