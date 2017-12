Nancy : que faire de nos déchets du réveillon de Noël?

Par Nathalie Broutin et Lucas Valdenaire, France Bleu Sud Lorraine

Noël et ses cadeaux, Noël et ses tables de fête. Et les jours suivants? Des tonnes de papiers d'emballages, de cartons et autres déchets... A Nancy si le ramassage a été assuré le 25 décembre, il a été reporté pour les autres communes environnantes. Quelques conseils de gestes citoyens