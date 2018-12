La pétition d'une retraitée de Nancy pour le pouvoir d'achat fait le tour de France

Nancy, France

Succès pour la pétition de Francine Vergon après son témoignage sur France Bleu Lorraine. Cette retraitée nancéienne de 68 ans demande à Emmanuel Macron l'indexation des retraites sur l'inflation, estimant que les retraités touchant de petites pensions sont les grands oubliés du mouvement des gilets jaunes.

Depuis le 25 décembre, date de son témoignage sur France Bleu, sa pétition est passée en cinq jours de 83 000 signatures environ à plus de 166 000 !

Sa pétition fait le tour de France

Après France Bleu Lorraine, Francine Vergon a été sollicitée par de nombreux médias, dont des chaînes de télévision et la presse écrite locale et nationale. A ce jour, déjà plus d'une vingtaine de médias ont relayé le témoignage de cette retraitée nancéienne.