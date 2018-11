Nancy se prépare à l'Euro féminin de handball 2018 : "C'est énorme" selon Daniel, bénévole

Nancy, France

Nancy s'apprête à vivre l'un des événements sportifs les plus importants de son histoire. Pendant quinze jours, la ville accueille 15 matchs de l'Euro féminin de handball. Le match d'ouverture opposera la France à la Russie jeudi 29 novembre à 21 heures au palais des sports de Gentilly. En attendant, les bénévoles - ils sont 260 au total - peaufinent la métamorphose de la salle habituellement utilisée par les basketteurs du Sluc.

Disparus les paniers. Le parquet a cédé la place à un revêtement en PVC bleu de 6 mm d'épaisseur. La pose est minutieuse, supervisée par Alain Cabaret, de l'entreprise Gerflor. "C'est toujours une opération délicate car on est sur du sport de haut niveau", explique-t-il. "On doit avoir un sol régulier, homogène et qui va apporter la satisfaction pour le jeu en terme de performance et la sécurité pour les joueuses en cas de chute."

Ça se joue au millimètre !" - Alain Cabaret, responsable de la pose du revêtement

"Le Sluc est sur une jauge de 6.000 personnes. Nous pourrons, nous, avoir 5.200 spectateurs", précise Eric Le Jeunne, directeur du site de Nancy pour l'Euro 2018. "Un championnat international comme celui-ci nous impose certains dispositifs, notamment le dispositif média. L'installation des plateformes télé, par exemple, nous prend des tribunes. On bloque aussi des sièges pour des équipes, des invités et des officiels."

Le palais des sports de Gentilly pourra accueillir jusqu'à 5 200 spectateurs pendant l'Euro de hand © Radio France - Isabelle Baudriller

Daniel, retraité, prête main forte. Impensable pour cet habitant de Jarville-la-Malgrange de ne pas vivre de l'intérieur un tel événement : "J'ai joué pendant vingt au handball, mes enfants jouent, mon petit-fils qui a 5 ans joue aussi. On ne peut pas rater un tel événement à Nancy. Deux semaines, c'est énorme !"

Carole, détachée du comité mosellan de handball pour la préparation de l'Euro, attend des retombées. "J'espère qu'il y aura plein de nouvelles jeunes filles qui vont faire du handball. C'est vraiment un sport attractif et qui permet d'avoir énormément de responsabilités".

Les Bleues, championnes du monde en titre, arrivent ce lundi soir à Nancy. Leur premier entraînement a lieu mardi. Montbéliard, Nantes, Brest et Paris sont les autres villes d'accueil de cet Euro féminin de handball 2018.