Une quinzaine de jeunes ont participé ce lundi à l'opération "Argent de poche" proposée par l'Office métropolitain de l'Habitat du Grand Nancy. Une aide de deux heures et demi apportée aux Restos du Cœur du plateau de Haye en échange de 15€. Une action appréciée par tous.

Nancy : un coup de main et un coup de jeune aux Restos du Cœur du plateau de Haye

Voilà des vacances bien occupées pour une quinzaine de jeunes du plateau de Haye à Nancy. Ce lundi 25 octobre, ils ont participé à l'opération "Argent de poche" lancée en 1997 par l'Office métropolitain de l'Habitat du Grand Nancy (OMH) en prêtant main forte aux Restos du Cœur du quartier, installés dans le bâtiment Tilleul Argenté.

En échange de 15€, certains d'entre eux ont pris part au déchargement de la nourriture tandis que d'autres ont aidé à la distribution de produits. Ainsi Anouar et Safwane, 16 ans tous les deux, ont trié les produits périmés et ceux encore consommables : "Ça nous permet de gagner de l'argent, tout en aidant", soulignent-ils. "C'est vraiment cool d'aider les gens", renchérit Nesrine qui, elle, distribue fruits, légumes, conserves et gâteaux.

Un coup de main très apprécié par les bénévoles des Restos. L'association accompagne 1 200 personnes dans le quartier. "Nous sommes 35 ici et il nous manque des bénévoles", indique le responsable du centre Ronald Baumann pour qui les jeunes "apportent une dynamique".

Safwane et Anouar trient les denrées périssables © Radio France - Isabelle Baudriller

Cette opération "Argent de poche" est une première pour Nour, 17 ans. "Je suis née ici et pouvoir aider mon quartier, ça fait plaisir. Je ne sais pas comment expliquer, ça donne un sentiment de bienveillance."

Les chantiers, d'une durée de 2h30, portent souvent sur le ramassage des déchets et le nettoyage des bâtiments. "Des fois, on reste 3h ou 4h car les jeunes sont intégrés dans le chantier et ils aiment le contact, la relation. C'est valorisant pour eux !" note Laurent Harrous, responsable de l'opération "Argent de poche" sur le plateau de Haye.

Responsables de l'opération "Argent de poche", jeunes et bénévoles des Restos du Cœur © Radio France - Isabelle Baudriller

"Aider son prochain, ça fait partie aussi d'un jeune qui grandira dans cette société avec beaucoup de solidarité", explique pour sa part Kader Dali, chargé de mission politique de la ville à l'OMH. Au-delà des 15€ qu'elle va empocher, Nour envisage sérieusement de devenir bénévole pour les Restos lors des vacances scolaires. Toujours cette envie de prendre soin de son quartier.