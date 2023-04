Nancy : un nouveau magasin de bricolage au centre-ville, le pari de la proximité

Il va faire le bonheur des passionnés de bricolage. Ce mercredi 19 avril, l'enseigne Mr. Bricolage a ouvert un magasin dans le centre-ville de Nancy, galerie commerciale Saint-Sébastien. Sur 2.500 m² d'espace de vente, les clients peuvent trouver de quoi bricoler : peinture, bureau, salle de bains. "Mais pas de gros œuvre", prévient le directeur François To.

C'est un magasin en centre-ville, l'enseigne propose donc des produits différents. "On s'est adapté à notre clientèle et donc aux besoins du citadin, les clients peuvent trouver ici par exemple les arts de la table ou encore des produits animaliers, explique le directeur. Les études de marché ont aidé à bien cibler la clientèle."

Le plus grand Mr. Bricolage de France en centre-ville

À Nancy, aucun magasin de bricolage n'existait avec l'ouverture. "Je l'attendais depuis longtemps, raconte Éric, habitant du centre-ville de Nancy. Avant il fallait sortir du centre et comme on n'a pas de voiture, il fallait appeler les copains pour nous emmener ailleurs." "On a tous pas très envie de perdre une heure dans les transports pour parfois un achat", ajoute François To.

Le directeur du plus grand Mr. Bricolage de France en centre-ville a la conviction que le commerce de proximité a encore une vie devant lui. "On s'est beaucoup inspiré du magasin de Strasbourg situé en centre-ville, qui va bientôt doubler sa superficie, explique-t-il. À Nancy, on espère que d'autres enseignes vont venir s'installer autour de nous pour redynamiser le centre-ville."