Nancy : un périmètre d'interdiction pour la troisième manifestation anti-passe de 2022

Le préfet de Meurthe-et-Moselle prend un arrêté ce vendredi, interdisant de manifester samedi 22 janvier dans le centre-ville de Nancy. En cause : les deux premières manifestations anti-passe sanitaire de l'année qui ont donné lieu à des troubles à l'ordre public.

La manifestation des anti-passe sanitaire n'est pas interdite sauf dans certaines rues du centre-ville ce samedi 22 janvier à Nancy. Les opposants du Bloc Lorrain ont prévu de se rassembler à 14 heures place Maginot mais ils ne pourront pas emprunter la rue Saint-Jean, très commerçante, sauf à s'exposer à une contravention de 135€ et à une peine de prison pour les organisateurs.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle a défini par arrêté un périmètre d'interdiction de manifester de 6h à 22h dans certaines rues du centre-ville. Dans un communiqué, elle explique que "les deux premières manifestations anti-passe sanitaire de l’année 2022 organisées dans la ville de Nancy ont donné lieu à des troubles à l’ordre public, tels que des jets d’artifices et de projectiles sur les forces de l’ordre, des déviations de parcours et des tags".

Les manifestations des 8 et 15 janvier ont rassemblé plus de 600 et près de 350 personnes. Les forces de l'ordre ont eu recours à des gaz lacrymogènes.

Le périmètre d'interdiction :

