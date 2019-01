Nancy : une 2ème vie pour nos sapins de Noël

Nancy, France

Ça y est, les fêtes sont terminées. Et la traditionnelle question se pose : que faire de notre sapin de Noël ? A Nancy, 5 points de collectes sont désormais opérationnels : au parc Sainte-Marie, sur le parking de Nancy Thermal, place de la Croix de Bourgogne, au port de plaisance Saint Georges et sur le Cours Léopold.

Votre arbre, star des fêtes de fin d'année, connaîtra alors une seconde vie : il sera broyé, transformé en paillage et répandu au pied des conifères nancéiens. Une option pratique pour Jean-Baptiste, venu déposer le sapin qui ornait son salon depuis près d'un mois : "On n'a pas à prendre la voiture, c'est juste à côté de chez nous donc c'est plus facile", constate le jeune homme. Annick, elle, avait l'habitude de le laisser sur le trottoir. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la retraitée a pris le pli : elle dépose sagement son sapin dans l'un des sites de ramassage.

Le dépôt des sapins est gratuit © Radio France - Laurent Watrin

2.500 sapins recyclés en 3 ans

L'an dernier, les services des parcs et jardins de la ville de Nancy ont récupéré un millier d'arbres de Noël déchus. Direction? La broyeuse, avant d'être réutilisés dans les espaces verts de la ville. Avec un gain de temps immédiat pour les équipes : "avec le paillage, on a moins de désherbage à faire donc on est gagnant", explique Yves Bartholémy, le responsable du secteur du parc Sainte Marie.

Attention, pour être recyclés, les sapins naturels doivent être débarrassés de leurs décorations, sans fils de fer ni sacs plastiques. Vous pouvez également les déposer dans l'une des 9 déchetteries du Grand Nancy.