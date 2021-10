Nancy : une manifestation nocturne et déguisée contre le pass sanitaire

Les revendications sont les mêmes mais le décor change. Les opposants au pass sanitaire et les gilets jaunes se sont à nouveau rassemblés place Maginot dans le centre de Nancy ce samedi... Mais costumés, à la veille d'Halloween. Environ 200 personnes se sont donc réunies pour la première fois de nuit, à 18 h.

En nocturne, une semaine sur deux

Les pancartes étaient pour la plupart entourées de guirlandes pour être visibles dans la nuit © Radio France - Jules Hauss

Chapeau de sorcières et perruque argentée, Carole est venue avec ses amis (photo en une), comme depuis le début des manifestations contre le pass sanitaire. L’objectif reste de toujours de dénoncer ce qu'elle qualifie de "mensonges du gouvernement" mais dans un climat de joie. "On est là pour manifester dans la joie, la bonne humeur et de façon pacifique. Malgré tout, on doit dire ce qu'on a à dire".

Le cortège est parti à 19h15 de la place Maginot pour un parcours de quatre kilomètres qui contourne l'hypercentre de Nancy © Radio France - Jules Hauss

Avec cette soirée Halloween, l'association "Bloc Lorrain" à l’origine de la manifestation souhaitait à la fois apporter une ambiance bonne enfant à la mobilisation, mais aussi entamer un nouveau cycle de manifestations nocturnes. Un compromis trouvé pour moins gêner les commerçants, selon Mickaël, un des membres du collectif.

"Initialement, on voulait alterner les manifestations les samedi et les dimanche. Mais les commerçants ne nous ont pas suivi, ils ne sont pas venus à la manifestation qu'on a organisée le premier dimanche. On va donc alterner les samedi après-midi et les samedi soir, pour moins les déranger, mais continuer la mobilisation."

Un nouveau parcours

Ce changement de programme s'accompagne aussi d'un nouveau parcours. Aux alentours de 19 heures, le cortège est parti pour quatre kilomètres de marche autour de la ville afin d’éviter l’hypercentre et les restaurateurs.