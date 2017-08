Nancy : une maraude câline à destination des SDF

L'association lorraine "Freestyle Street", créée il y a deux ans, a organisé samedi une opération de câlins gratuits à destination des sans-abris du centre-ville de Nancy.

Une maraude un peu particulière ce samedi en centre-ville de Nancy. L'association lorraine "Freestyle Street", qui fête ses deux ans, est allée à la rencontre des SDF pour leur offrir non pas de la nourriture mais ... des câlins !! "Nous voulons distribuer de la bonne humeur et un peu d'amour" résume simplement Nathalie, l'une des bénévoles.

Une pause dans ce monde de sauvages, selon un trentenaire sans-abri

Avec sa collègue, elle s'approche d'André, réfugié sous un parapluie. "Hello ! un petit câlin ?" sourit Laurie en tendant les bras. "Je peux m'en passer" répond simplement le sans-abri. Pas de quoi décourager les deux jeunes femmes qui poursuivent leur maraude. Un peu plus loin, Cyril, se prend au jeu. "Allons-y pour un câlin, dans ce monde de sauvages, cela permet une petite pause" lance le jeune homme d'une trentaine d'années, dont quinze dans la rue. "Plutôt que de se faire traiter de fainéant, et de voir les gens faire la gueule, ça fait plaisir" se réjouit également Fabrice.

Mais Nathalie a un regret : elle espérait être accompagnée de bénévoles pour cette opération spéciale. "Le fait d'être dans la rue, d'avoir les mains noires, un chien, cela peut freiner certaines personnes" constate la bénévole. "Mais c'est important le toucher, ressentir l'autre". Et le week-end prochain, les deux bénévoles de l'association "Freestyle Street" reprendront les maraudes plus classiques : distribution de repas, de couvertures et de vêtements.