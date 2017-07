A Nancy, une place va porter le nom de Simone Veil

Le conseil municipal de Nancy a voté à l'unanimité ce lundi 3 juillet 2017, la dénomination de l'actuelle Place Thiers devant la gare de la ville, Place Simone Veil. Un hommage à l'Ancienne Ministre de la Santé morte vendredi 30 juin à l'âge de 89 ans "au nom de valeurs humanistes".

A l'ouverture du conseil municipal de Nancy ce lundi 3 juillet, le maire UDI de la ville Laurent Hénart a proposé aux élus que la Place Thiers, devant la gare du centre-ville devienne à partir du 1er juillet 2018, la Place Simone Veil. Le conseil a voté à l'unanimité.

Simone Veil, femme politique, ancienne Ministre de la santé, rescapée du camp d'Auschwitz est morte vendredi 30 juin à l'âge de 89 ans. Ses obsèques officielles seront célébrées ce mercredi 5 juillet dans la cour des Invalides à Paris.

En ouverture du conseil municipal, le maire de Nancy a évoqué des origines lorraines de la famille Jacob, nom de jeune fille de Simone Veil, une famille présente jusque dans les années 20 dans la région. "Antoine Veil, son mari , parlait souvent de Blâmont, dans l'est du département de Meurthe-et-Moselle, qu'il avait connu jeune, avant de rejoindre Paris pour ses études", confie l'élu nancéien. En 2002, Laurent Hénart se souvient encore de la présence à Nancy de l'ancienne femme politique, venue inaugurer la Place des Justes, près de la gare de Nancy, elle aussi. "Au nom des valeurs humanistes et progressistes de Nancy et au nom de son indéfectible attachement à l'Europe, la Ville de Nancy souhaite honorer comme il se doit le destin et la mémoire de celle qui incarne la femme et la France de notre époque" déclare l'élu.

"Nous avons choisi la place Thiers, proche de la Place de la République, proche de la Place des Justes, aux portes de l'espace 18 ème siècle de ville, siècle des Lumières, c'est un lien qui lui va bien", dit encore Laurent Hénart.

La mairie précise que l'allée sud de l'actuelle place devant la gare en rénovation portera le nouveau nom d'Allée Adolphe Thiers. "Une concertation sera menée avec les commerçants et les habitants concernés" indique dans un communiqué la ville de Nancy.