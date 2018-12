Une Nancéienne recueille plus de 83 000 signatures pour le pouvoir d'achat des retraités

Nancy, France

"Entre mon loyer, mon gaz, mon électricité, ma mutuelle ou encore ma nourriture... _il me reste à peu près 100€ par mois pour vivre"_. Francine Vergon, 68 ans, est en colère. Cette retraitée nancéienne vit avec une pension de 954€ par mois.

Depuis le début, elle soutient le mouvement des gilets jaunes mais elle estime que le pouvoir d'achat des retraités est oublié. Ce malgré l'annulation de la hausse de la CSG annoncée par le gouvernement.

Plus de 83 000 signatures

Le 17 décembre, elle a donc lancé une pétition en ligne pour demander au gouvernement l'indexation des retraites sur l'inflation. A ce jour, elle a déjà recueilli plus de 83 000 signatures.

"Ma situation n'est pas florissante mais je pense surtout aux retraités qui ont moins ou rien du tout, témoigne-t-elle. Je connais des personnes avec 600€ par mois qui font les poubelles. Moi j'arrive encore à me débrouiller mais le jour où je n'y arriverai plus j'ai encore mes enfants. Ma fille me propose parfois de me faire un plein de nourriture, mais je n'aime pas ça, j'ai aussi du respect pour moi."

Ce mois-ci je me suis offert le coiffeur, mais je ne peux rien m'offrir d'autre — Francine Vergon, retraitée

Parler des petites pensions

Cette retraitée ne sera pas concernée par l’exonération élargie de la hausse de la CSG. Sont concernés les retraités touchant une pension au dessus de 1 200 euros par mois et qui avaient vu le 1er janvier 2018 le taux de la CSG augmenter de 1,7 points. "Moi je parle des _petites pensions comme moi_, raconte-t-elle. Ces gens-là n'ont rien, même pas une miette ! Ils sont lésés, on a rien du tout, même pas une prime".

Francine Vergon compte déposer sa pétition sur la table des députés locaux. "Mais s'il faut que j'aille à l'Elysée pour l'apporter, j'irai !" assure-t-elle.