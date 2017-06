Nancy : Yvonne 92 ans, bloquée dans son immeuble sans ascenseur depuis trois semaines

"Ascenseur en panne". L'affichette est collée depuis trois semaines dans un immeuble de Maxéville dans l'agglomération de Nancy. Depuis, Yvonne, 92 ans, se déplaçant avec difficulté, est bloquée dans son appartement au troisième étage. C'est un voisin qui lui vient en aide.

"On est tous des vieilles personnes, on ne s'occupe pas de nous, je ne suis pas exigeante, mais..." Yvonne ne finit pas sa phrase. Agée de 92, la vieille dame nous accueille dans son appartement au troisième étage de l'immeuble au 32 rue du général Leclerc à Maxéville dans l'agglomération de Nancy, volets fermés "pour garder un peu de fraîcheur". Dehors, plus de trente degrés, dans son logement à peine moins chaud. Elle laisse une petite lampe allumée, assise sur son lit toute la journée, elle attend le passage de son voisin qui lui vient en aide au quotidien. Il veille à ce qu'elle ait à boire et à manger.

Yvonne et son voisin Alain Faure qui lui vient en aide © Radio France - Mohand Chibani

Alain Faure est le voisin qui lui vient en aide et alerte aujourd'hui sur la situation de sa "protégée" . Il pousse aujourd'hui un coup de gueule sur France bleu. Depuis trois semaines, maintenant, l'ascenseur de l'immeuble de trois étages est en panne.

"Je suis déjà montée la voir toute à l'heure , Yvonne pleurait, ça devient pénible de voir ça, personne ne bouge" , confie Alain Faure

Alain Faure confie qu'elles sont plusieurs personnes âgées dans ce bâtiment de Maxéville. "Yvonne veut sortir, mais moi je ne peux pas la porter", poursuit le voisin. "Avec l'ascenseur, je pouvais l'installer dans son fauteuil roulant et l'emmener à la maison de retraite en face, elle y passait la journée, et je la ramenais le soir, là ce n'est pas possible", confie-t-il encore. "Et ça fait trois semaines que ça dure" . "Ce que je fais aujourd'hui, c'est pour rendre service", confie encore le bon samaritain."Vous appelez les ascenseurs, on vous dit contactez le syndic et inversement, tout le monde se renvoie la balle, Roland Garros c'est fini", ironise encore Alain Faure. "Depuis trois semaines, on me répond que la pièce défectueuse de l'ascenseur est commandée. La pièce, elle vient de Chine? ", s'emporte l'homme.

"Qu'est ce que vous voulez que je dise", interroge Yvonne © Radio France - Mohand Chibani

"Qu'est ce que vous voulez que je dise, interroge Yvonne, je ne suis qu'une pauvre vieille. je n'ai pas à me plaindre, je suis assise, on m'apporte de l'eau, de quoi tu te plains? J'aime mieux rien dire"

Le syndic que nous avons contacté n'a pas donné suite à nos sollicitations.