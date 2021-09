Nanterre : la précarité étudiante reste forte, alors que les universités reviennent peu à peu à la normale

La rentrée est un peu plus habituelle qu'en 2020, à Nanterre et dans les universités de France. Il n'y a plus de jauges, mais il reste des masques et des gestes-barrière. Les étudiants reviennent, presque comme avant. À une exception près : la crise du Covid laisse des traces du côté de leur budget.