Nantes : plusieurs milliers de manifestants répondent à l'appel de la CGT

Par Dylan JAFFRELOT, France Bleu Loire Océan

Entre 2.500 et 5.000 manifestants, selon la police et la CGT, ont défilé dans les rues de Nantes ce mardi après-midi, à l'appel du syndicat, pour réclamer une amélioration du pouvoir d'achat et plus de justice sociale. Une centaine de gilets jaunes étaient présents.