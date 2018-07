C'est la préfète qui l'affirme. L'évacuation du square Daviais aura lieu. Nicole Klein qui invoquait une crise sanitaire a obtenu ce mercredi le feu vert du tribunal administratif. Il y a là en plein centre ville de Nantes 376 migrants qui dorment sous quelques 283 tentes, des migrants ballotés depuis plusieurs semaine de "squat" en "squat".

En fin de journée Nicole Klein affirmait qu'une centaine de tentes étaient déjà parties, qu'elle maintenait son dispositif et que l'évacuation aurait lieu.

Dès qu'on aura décidé de la date de l'évacuation on leur remettra un document en français, en arabe et en anglais et on leur dira où se rendre. On ouvrira ce guichet d'accueil pendant une journée et on hébergera les personnes en situation de grande fragilité ainsi que celles qui sont très proches d'obtenir le droit à rester" - la préfète Nicole Klein