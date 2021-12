Nantes : 2500 injections par jour dès la semaine prochaine au vaccinodrome de la Beaujoire

Le centre de vaccination nantais déménage vendredi 17 décembre dans le hall 4 du Parc des expositions. Il triple la capacité d'injections du centre actuel, dans la salle Nantes-Erdre, qui ferme ses portes quant à lui la veille au soir. Avec la généralisation de la dose de rappel pour endiguer la cinquième vague de Covid, c'est donc un retour au Parc des expositions, et ainsi à une configuration XXL du vaccinodrome, un peu plus de deux mois après avoir quitté le hall 4.

Les rendez-vous planifiés initialement à la salle Nantes-Erdre sont transférés vers ce nouveau centre à partir du 17 décembre et ceux programmés jusqu’au 16 décembre inclus sont maintenus à Nantes-Erdre. Pourront se faire vacciner sans rendez-vous les plus de 65 ans et tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés.

Deux tiers de Moderna, un tiers de Pfizer

Dès vendredi, le vaccinodrome de la Beaujoire ouvre ses portes 7j/7, de 9 heures à 19 heures. Il peut vacciner 2000 personnes les trois premiers jours, avec une montée en puissance jusqu'à 2.500 personnes dès lundi 20 décembre, contre 700 injections en moyenne par jour en ce moment au centre de Nantes-Erdre (avec la possibilité de 150 injections supplémentaires pour les plus de 65 ans et les primo-vaccinations).

Le centre du Parc des expositions mobilise une soixantaine de personnels administratifs, dix médecins, quarante infirmiers et huit secouristes par jour. 36 box de vaccination sont installés.

Une file d'attente pour les enfants concernés

Dans cet espace de 5.000 m² du hall 4, trois files d'attentes sont prévues pour accueillir les patients, deux pour le vaccin Moderna et une pour celui de Pfizer. Nouveauté par rapport à la dernière configuration du centre de la Beaujoire, une quatrième file est ouverte prochainement. Elle servira dans un premier temps à la vaccination des enfants.

Initialement envisagé dans l'espace plus restreint du hall 2, le vaccinodrome a pu finalement s'installer de nouveau dans le hall 4 grâce au désistement d'événements qui y étaient prévus. Un coût de 160.000 euros par mois pour la ville de Nantes, intégralement remboursé par l'ARS.