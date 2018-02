Mobilisation pro-Kurdes ce samedi partout en France. A Nantes, plus de 400 personnes ont défilé dans les rues. Dans le cortège, des hommes et des femmes avec des drapeaux jaunes, rouges et verts aux couleurs des organisations kurdes. Mais aussi des couples venus avec leurs enfants. Des militants du Parti Communiste Français et de l'Alternative Libertaire étaient également présents. Parmi les slogans, "La Turquie tue des civils" ou encore "Solution politique pour le Kurdistan".

Environ 500 pro-kurdes manifestent à #Nantes contre l'opération militaire "Rameau d'olivier" lancée par la Turquie contre les #Kurdes de Syrie pic.twitter.com/euYuwc8MQ9 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 3, 2018

Les manifestants pro-Kurdes dénoncent les agissements de l'armée turque en Syrie. Depuis quinze jours, elle a lancé une offensive aérienne et terrestre contre les combattants kurdes syriens qui contrôlent l'enclave d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, le long de la frontière turque.

"L'état turc procède à un génocide dans l'enclave d'Afrin" affirme Gulasor Uzunpinar, co-présidente du centre culturel kurde de Nantes

Les Kurdes condamnent également l’attitude de la communauté internationale. "Nous sommes attristés par l'attitude de la France. C'est honteux. Elle ne fait rien" déplore Abdallah Mohammed, maître de conférence à l'université de Nantes.