Nantes : 600 personnes se sont rassemblées pour dire "non" à la montée de l'antisémitisme

Loire-Atlantique, France

Dans un grand silence, les Nantais se sont regroupés près du monument des Cinquante otages, ce mardi soir. A l'appel de tous les partis politiques, hors Rassemblement National, et de tous les syndicats, environ 600 personnes se sont réunies pour dire "stop" à l’augmentation des actes antisémites, et plus largement racistes ces derniers mois.

Une hausse de 74% des actes antisémites en 2018

" Il y a eu telle montée de l’extrême droite et du fascisme qu'il faut vraiment tous se mobiliser pour montrer qu'on peut encore résister, confie Dannie, une retraitée de 80 ans avant d'entonner la Marseillaise. Les gens ont oublié l'histoire, 1933 [année de l'accession au pouvoir en Allemagne d'Adolf Hitler] ce n'est pas si loin et la montée du fascisme nous guette. Ça me fait très peur."

"L'important est vraiment de rappeler, ici, aujourd'hui, les valeurs sur lesquelles ont été fondées notre société, embraye Antoine, 26 ans et fonctionnaire. La liberté et le respect de tous sont des valeurs fondamentales et l'antisémitisme n'a sa place ni en France, ni ailleurs dans le monde."

Plusieurs centaines de personnes sont réunies à Nantes pour dire non à l'#antisemistismepic.twitter.com/xp9oQdA5lO — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 19, 2019

D'autres rassemblements ont également eu lieu dans la région. A la Roche-sur-Yon, au moins 350 personnes se sont données rendez-vous le rendez-vous, place Napoléon,devant le kiosque. Au cœur des inquiétudes, la progression des actes antisémites. 541 ont été recensés en 2018 en France. Ce chiffre est en hausse de 74% par rapport à l'année précédente mais il reste inférieur au dernier pic de 2014 (851) et de 2004 (974).