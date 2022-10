EN IMAGES - Nantes : entre 900 et 1.000 personnes marchent contre l'insécurité ce samedi

Entre 900 (selon la préfecture) et 1.000 personnes (selon les organisateurs) ont manifesté ce samedi après-midi à Nantes contre l'insécurité à l'appel de l'association Sécurité Nocturne Nantes (S2N). Le rendez-vous était donné Place Royale pour un cortège jusqu'à la mairie de Nantes, et malgré la tension médiatique suite aux différentes agressions survenues cette semaine, la mobilisation est restée relativement faible.

Devant la mairie de Nantes, les manifestants disent "stop à l'insécurité" et demandent davantage de moyens © Radio France - Léonie Cornet

Plusieurs pancartes scandent "stop à l'insécurité" et "non au harcèlement de rue". Vanessa habite le quartier Zola, à Nantes, avec sa fille Eva, 13 ans. "En trois ans de temps, j'ai vu Nantes se dégrader à vitesse grand V, regrette-t-elle. Je devais aller au hangar à bananes hier, mais à cause de ce qu'il s'est passé cette semaine, je ne sors plus !"

Un rassemblement "apolitique" ?

Samedi dernier, une femme de quarante ans est violée en pleine rue près des Machines de l'île de Nantes. Mercredi, un jeune homme est blessé par balle dans le quartier des Dervallières.

Un sentiment d'insécurité qui pousse certains à sortir pour manifester leur colère, comme Joshua, 20 ans, habitué de ce genre de rassemblements. "C'est un problème qui concerne tout le monde, que l'on soit de gauche ou de droite, du centre ou non politisé. L'important, c'est qu'il y ai des moyens pour nous aider." Guillaume, président de l'association S2N qui organise le rassemblement, revendique une mobilisation "apolitique".

Entre 900 et 1.000 personnes ont défilé ce samedi après-midi © Radio France - Léonie Cornet

N'empêche que les quelques élus que l'on croise dans le cortège ont des sensibilités de droite, comme Sophie Pavageau, élue à Bouaye. Selon elle, pour sécuriser Nantes, il faut... "Armer la police municipale, avoir plus de police municipale, plus de police nationale, mettre plus de caméras, et à un moment donné stopper l'immigration", énumère-t-elle.

Guillaume, de l'association S2N, est à l'origine du rassemblement Place Royale à Nantes © Radio France - Léonie Cornet

Devant la mairie de Nantes, à la fin de la manifestation, certains confient attendre avec impatience que la maire Johanna Rolland rencontre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est prévu mardi prochain.