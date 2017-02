Nantes : après-midi portes ouvertes dans un squat de migrants

Le squat des migrants du Bas Chantenay à Nantes organisait ce dimanche un après-midi portes ouvertes. Comme un cri de désespoir pour faire connaître leurs conditions de vie. Le public a répondu présent. Les élus de la Ville aussi.

Une cinquantaine d'hommes vivent ici, à l'angle des rues des Baronnies et Joseph Cholet, à deux pas du parc des Oblates haut lieu de promenade nantais, dans des conditions indignes. Ils occupent sur trois étages une vieille bâtisse à l'abandon.

Ils viennent du Sénégal, d'Erythrée, du Tchad, de Somalie, de Guinée. Cette journée portes ouvertes, c'est Samsou qui l'organise :

On est là depuis deux ans, on veut avoir des logements, pour notre dignité - Samsou

Les visiteurs arrivent au compte-goutte, des questions plein la tête : "comment font-ils pour les vêtements ? C''est une association qui s'en charge. "Et pour l'électricité ?" C'est la mairie qui s'en charge.

Comme Cécile, ils ont envie d'aider.

Faire connaissance et voir si on peut aider d'une manière ou d'une autre.

Une aide que cette voisine Christine est toute prête à apporter. Elle le fait déjà pour d'autres.

Je trouve ça super qu'ils fassent une portes ouvertes pour créer du lien avec les habitants du quartier. J'héberge déjà des gens, des que j'aurai une place de libre, j'accueillerai forcément quelqu'un.

Une solidarité qui vient effacer le mauvais souvenir d'une attaque au cocktail Molotov. C'était en novembre 2015. Deux bouteilles enflammées jetées depuis la rue. Le ou les incendiaires n'ont jamais été identifiés.

Les élus nantais ont également répondu à l'invitation des migrants. Ils sont venus à six. Thomas Quéro, Elisabeth Lefranc, Jean-Paul Huard, Abbassia Hakem (attendue dans lasoirée), Marie-Annick Benâtre. Et Aïcha Bassal l'adjointe au maire de Nantes en charge de la vie associative, de l'égalité, et de la lutte contre les discriminations; elle est venue rappeler que la situation du squat est suivie de près par la Ville.