Nantes : au Breil, les proches d'Aboubacar Fofana se réunissent autour d'un barbecue

Ce dimanche après-midi, des membres de la famille d'Aboubacar Fofana, des amis et des habitants du quartier du Breil ont partagé un barbecue. Il y a deux ans, le jeune de 22 ans était tué par le tir d'un CRS.

Deux ans après la mort d'Aboubacar Fofana (3 juillet 2018), ses proches se sont réunis dans son quartier du Breil à Nantes, ce dimanche midi. Un barbecue était organisé pour lui rendre hommage. Une trentaine de jeunes ont répondu présent. Aboubacar Fofana, 22 ans est mort, tué par le tir d'un CRS.

Saïd fait griller les saucisses sur le barbecue. C'est l'un des "grands frères" du quartier. Il regrette la lenteur de la justice "pour l'instant on est vraiment déçus. Dès lors que le policier a en partie avoué, on s'est dit que ça allait s'accélérer et que le CRS allait être entendu peu de temps après. Les juges ont recueilli son témoignage deux ans après. Dans le quartier il y a une incompréhension".

Le CRS mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner a été entendu pour la première fois fin juin par le juge d'instruction à Nantes. Lors de l'interrogatoire il a maintenu sa deuxième version des faits, non pas la légitime défense comme il l'avait d'abord dit, mais la version accidentelle.