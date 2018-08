Nantes, France

Les habitants de l'avenue des Albatros, dans le quartier de la route de Saint Joseph de Porterie, n'ont pas envie de perdre leur tranquilité. Derrière leur jardin, il y a aujourd'hui, un vaste espace naturel, un poumon vert, qui va bientôt devenir un ensemble bétonné. Le projet immobilier porté par les deux organismes d'habitat social, CIF et Habitat 44, prévoit la construction de plusieurs immeubles avec des dizaines de logements.

Les riverains estiment avoir été mal informés par les promoteurs et la mairie. "On nous avait rassuré, promis des immeubles plus bas et que rien ne bougerait avant septembre. Nous avons découvert le panneau du permis de construire à la mi juillet". Les riverains envoient à la mairie, ce jeudi, une pétition avec 243 signatures. Il n'excluent pas, s'il le faut, de porter le dossier devant le tribunal administratif. La ville de Nantes, ne nous a toujours pas répondu.